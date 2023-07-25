Спасем жизнь наших защитников: срочный сбор на авто для военных
Телеканал Еспресо просит присоединиться к сбору средств на автомобиль для 27-го Отдельного стрелкового батальона
Мы вместе с вами закрыли уже немало волонтерских сборов. Защитники передают безграничную благодарность за постоянную помощь и поддержку в совместной борьбе!
На восточное горячее направление для выполнения боевых задач необходимо приобрести автомобиль, отремонтировать и укомплектовать его.
Снова тем, кто защищают нас, нужна помощь. И без вас мы не справимся.
Наша цель – 400 000 гривен
Каждая гривня – это маленький шаг к общей победе. Цена одной чашки кофе имеет значение и приближает нас к Победе. Давайте вместе приложим максимум усилий, ведь наши защитники каждый день защищают нас и наше будущее.
Не будьте равнодушны, присоединяйтесь!
Ссылка на банку:
https://send.monobank.ua/jar/48zkpFPcbT
Номер карты банки:
5375 4112 0786 5531
Карта ПриватБанка:
5168 7456 1421 8615
Вместе к победе!
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.77
- Актуальное
- Важное