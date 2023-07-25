Спасем жизнь наших защитников: срочный сбор на авто для военных

Мы вместе с вами закрыли уже немало волонтерских сборов. Защитники передают безграничную благодарность за постоянную помощь и поддержку в совместной борьбе!

На восточное горячее направление для выполнения боевых задач необходимо приобрести автомобиль, отремонтировать и укомплектовать его.

Снова тем, кто защищают нас, нужна помощь. И без вас мы не справимся.

Наша цель – 400 000 гривен

Каждая гривня – это маленький шаг к общей победе. Цена одной чашки кофе имеет значение и приближает нас к Победе. Давайте вместе приложим максимум усилий, ведь наши защитники каждый день защищают нас и наше будущее.

Не будьте равнодушны, присоединяйтесь!

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/48zkpFPcbT

Номер карты банки:

5375 4112 0786 5531

Карта ПриватБанка:

5168 7456 1421 8615

Вместе к победе!