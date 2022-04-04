Спасем всех, кто придет: в Луганской области продолжается эвакуация из Рубежного и Горского, - глава ОГА

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.



По предварительной информации, из Рубежного за последние сутки были эвакуированы 22 жителя. Еще 117 человек из городка Горское и Золотое. Сейчас они уже ожидают поезд в Новозолотаревке, который доставит их в более безопасные регионы.

По словам Гайдая, эвакуация будет продолжаться.



"Попробуем сделать еще одну попытку в эту громаду, потому что желающих уехать очень много. Люди продолжают собираться. Как и в Приволье, районе "ГТВ" в Лисичанске и других городах. Спасем всех, кто придет", - комментирует глава ОГА.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты каждые 10 минут обстреливали Рубежное , несмотря на договоренность о "режиме тишины" для эвакуации.

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