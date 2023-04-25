Спасательная операция: из Судана эвакуировали 87 граждан Украины
Главное управление разведки в координации с Офисом Президента Украины и Министерством иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.
Отмечается, что при непрерывных боях, несоблюдении режима "тишины", отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей.
Также эвакуированы граждане Грузии и Перу, в общей сложности спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.
"В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на Родину", - говорится в сообщении.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- При этом CNN утверждает, что RSF вооружает приближенный к Владимиру Путину российский ЧВК Вагнера .
- По состоянию на 19 апреля в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил скорой поддержки (RSF) погибли 270 человек, 2600 получили ранения. Уже на 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- В свою очередь Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и другие ведущие страны мира, занимаются эвакуацией своих дипломатов и граждан из Судана .
- В столице Судана Хартуми 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где содержали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир скрылся из тюрьмы.
- После этого представитель Евросоюза призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
- 24 апреля стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID) направило в Судан для координации гуманитарной помощи специальную группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия.
- 24 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане.
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