Спасательная операция: из Судана эвакуировали 87 граждан Украины

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Отмечается, что при непрерывных боях, несоблюдении режима "тишины", отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей.

Также эвакуированы граждане Грузии и Перу, в общей сложности спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.

"В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на Родину", - говорится в сообщении.