Спасатели завершили разбор завалов после обстрелов в Виннице, один человек остался в розыске
В Виннице чрезвычайники завершили разбирать разрушенные здания после ракетных ударов армии РФ. Один человек считается пропавшим без вести
Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины.
"Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая", - говорится в сообщении.
По данным департамента здравоохранения ОВА, в результате атаки армии РФ погибли 23 человека, в том числе трое детей. За помощью обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе 4 ребенка, 110 получили помощь амбулаторно.
"Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека. 1 человек остается в розыске (без вести пропал)", - добавляют спасатели.
Утром 16 июля глава Винницкой ОВА сообщил, что в результате ракетных обстрелов гражданских объектов в Виннице погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе трое детей.
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