Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины.

"Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения ОВА, в результате атаки армии РФ погибли 23 человека, в том числе трое детей. За помощью обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе 4 ребенка, 110 получили помощь амбулаторно.

"Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека. 1 человек остается в розыске (без вести пропал)", - добавляют спасатели.

Утром 16 июля глава Винницкой ОВА сообщил, что в результате ракетных обстрелов гражданских объектов в Виннице погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе трое детей.

Утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице. По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в дом быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр.

После ракетных обстрелов Россией Винницы в городе задержали несколько десятков человек.

Советник президента Михаил Подоляк заявил, что российские ракетные обстрелы украинских городов являются "одобренной военной стратегией" страны-агрессора.

После обстрела Винницы: посольство США призвало своих граждан уезжать из Украины.

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