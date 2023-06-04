Спасатели спасли троих детей из горящей многоэтажки в Харьковской области

Об этом сообщает ДСНС.

Пожар произошел в жилом секторе смт Слобожанское Харьковской области.

"В 5-этажном жилом доме из всех оконных проемов и подъезда шел густой дым, пламенем охватило первый этаж, огонь опрокидывался на верхние этажи", - такая ситуация была, когда на место прибыли пожарные, пишет ДСНС.

Спасатели спасли из горящего здания 10 человек, из которых 3 ребенка. Пострадавших нет.