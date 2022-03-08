Спасатели разобрали завалы Винницкого аэропорта, обнаружили тела 10 человек
Сегодня, 8 марта, на территории Винницкого аэропорта спасатели разобрали завалы. В общей сложности нашли под завалами 10 погибших
Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
Отмечают, что в общей сложности спасатели обнаружили под завалами 16 человек, среди них 10 – погибших.
"Завершены работы по поиску людей под завалами админсооружения на территории аэропорта "Винница". Спасатели деблокировали 16 человек, из них 10 – погибших", – говорится в сообщении.
Известно, что среди жертв 6 гражданских и 4 военных. О состоянии потерпевших пока не сообщают.
- Напомним, 6 марта Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ракеты, попавшие в аэропорт в Виннице, были запущены с территории Приднестровья, Минобороны Молдовы опровергает эту информацию.
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