Спасатели разобрали завалы Винницкого аэропорта, обнаружили тела 10 человек

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.



Отмечают, что в общей сложности спасатели обнаружили под завалами 16 человек, среди них 10 – погибших.



"Завершены работы по поиску людей под завалами админсооружения на территории аэропорта "Винница". Спасатели деблокировали 16 человек, из них 10 – погибших", – говорится в сообщении.



Известно, что среди жертв 6 гражданских и 4 военных. О состоянии потерпевших пока не сообщают.

Напомним, 6 марта Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ракеты, попавшие в аэропорт в Виннице, были запущены с территории Приднестровья, Минобороны Молдовы опровергает эту информацию.

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