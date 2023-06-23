Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Спасатели проведут обучение по ликвидации последствий возможного теракта на ЗАЭС

Спасатели проведут обучение по ликвидации последствий возможного теракта на ЗАЭС

23 июня, 2023 пятница
12:14
Общество

МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции

Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко в телемарафоне.

"В первую очередь людям необходимо сохранять спокойствие. Он основывается на готовности всех наших служб: и Министерства энергетики, и МВД, Минздрава, местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможным утечкой радиации из ЗАЭС ", – рассказал глава МВД.

Сообщается, что уже организовало работу штабов, где будут работать энергетики, ГСЧС, полиция и медики.

Клименко подчеркнул, что важно донести до граждан правила поведения в случае чрезвычайного происшествия.

"У атомных электростанций мы такие мероприятия проводим постоянно. Не всегда мы это афишируем. Но на этот момент мы будем работать достаточно открыто. Будем работать в тесном взаимодействии с населением и информировать обо всех наших шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории. Под этой территорией. мы имеем в виду 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег - это примерно полмиллиона населения", - отметил глава МВД и добавил, что всем, кто захочет покинуть территорию поражения, будет предоставлен транспорт.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна.

В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по преступным действиям России и обратилось к международному сообществу , в частности в Группу Семи и Европейского Союза, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе, говорится в отчете Института изучения войны.

Министерство\о здравоохранения предупредило , что неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни.

полиция
Война с Россией
оккупированные территории
ДСНС
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Читайте также:
вибух у житловому будинку в Києві
22 июня, 2023 четверг
В Киеве взорвался газ в многоэтажке: погибли 3 человека, 8 пострадали
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
22 июня, 2023 четверг
Минздрав дал советы украинцам, что делать в случае радиационной опасности
Окупанти на ЗАЕС
23 июня, 2023 пятница
России направят предупреждение о том, что будет в случае теракта на ЗАЭС, - Кулеба
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.11
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
23 июня
12:26
В Украину вернули тела 51 павшего военного
12:02
Эксклюзив
На северных рубежах Украины ситуация контролируемая, на кодоне из РФ российская армия увеличила количество обстрелов, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко
12:00
OPINION
Защитить украинский и не обидеть русский: как это работает
11:58
Открытые торги Минобороны стали первым шагом к позитивному реформированию системы закупок, — Ассоциация ритейлеров Украины
11:55
СБУ задержала в рядах ВСУ шпиона РФ, отслеживавшего самолеты и бронемашины MaxxPro
11:23
Эксклюзив
Украине крайне необходимо стремительное наращивание запасов дронов-камикадзе, - общественный деятель Тука
11:16
ЕС впервые безвозвратно выделит средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Подробности
11:08
Нафтогаз призвал суд США взыскать с России $5 млрд на исполнение решения арбитража в Гааге
11:05
Обновлено
В ночь на 23 июня Россия запустила по Украине ракеты. Хронология событий
11:03
Вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России
10:32
Скандал с главой одесского военкомата: в Раде инициировали проверки ТЦК по всей Украине
10:32
таблетки
Вплоть до летального исхода: в Минздраве предупредили о последствиях неконтролируемого употребления йодида калия
10:30
Обзор
Как удары по Чонгарскому мосту изменят ситуацию на фронте, предупреждение Зеленского о ЗАЭС без внимания. Акценты мировых СМИ 23 июня
10:25
Курс валют на 23 июня: евро подскочил вверх
10:22
комар
Лихорадка денге и вирус Западного Нила: в Европе растет риск заболеваний, переносимых комарами
10:15
В выходные на юге удержится жара, а на западе - ливни: прогноз погоды от Наталки Диденко
10:13
Нетаньягу
Нетаньяху заявил, что Израиль не предоставит Украине оружие, потому что оно может оказаться в Иране
10:05
Эксклюзив
Запас кассетных боеприпасов на складах США может закрыть потребности ВСУ на три месяца ведения активных наступательных действий, - Згурец
10:01
OPINION
Генералы и политика
09:58
В ГУР не исключают вероятность новых российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины осенью
09:53
Укрпочта объявила предзаказ новой марки и коллекции мерчу в честь украинских разведчиков
09:44
Пентагон
"Это борьба Украины": в Пентагоне прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
09:40
На фронте в течение 2-3 месяцев будут активные боевые действия, - ГУР
09:32
Грета Тунберг заявила о "систематических репрессиях" против экоактивистов во Франции
09:15
Активизация лжи о "грязной бомбе" и "боевых комарах" может свидетельствовать о возможных провокациях со стороны РФ, - поспред Украины в ОБСЕ
08:49
Эксклюзив
В Новой Каховке вода полностью отошла, но в части города оккупанты выставили границы и объявили карантинную зону, - мэр Коваленко
08:47
ВСУ остановили наступление врага в двух направлениях
08:24
Оккупанты не смогут контролировать последствия радиологического инцидента, если совершат теракт на ЗАЭС, - ISW
08:09
втрати окупантів
За сутки Россия потеряла в Украине 680 солдат, 15 боевых бронемашин и 9 беспилотников, - Генштаб ВСУ
08:00
OPINION
Смешной враг – наполовину уничтоженный враг
07:46
Байден не отказался от слов о "Си Цзиньпине диктаторе" и стремится к встрече с ним
07:46
Интервью
Если Россия съест Украину частично, то потом набросится на остальное и другие страны. Нельзя ей этого позволить, - Дуда
07:39
General Electric будет производить в Индии двигатели для истребителей Tejas
07:12
Ночью над Украиной уничтожили все 13 крылатых ракет, выпущенных противником
07:06
Facebook и Instagram закроют канадцам доступ к новостям из-за закона об оплате издателям новостей
07:00
Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 22 июня
06:36
Враг пытается восстановить утраченное положение в районе Макаровки, на фронте произошло более 30 боевых столкновений за сутки, - Генштаб
05:54
Пентагон
Применение кассетных боеприпасов было бы полезным для ВСУ и эффективно против российских войск, - Пентагон
05:30
МИД Украины призвал G7 и ЕС принять срочные меры, чтобы не допустить ядерную катастрофу на ЗАЭС
05:01
В России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Он один из самых больших в Евразии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV