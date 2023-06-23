Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко в телемарафоне.

"В первую очередь людям необходимо сохранять спокойствие. Он основывается на готовности всех наших служб: и Министерства энергетики, и МВД, Минздрава, местных органов власти к любым чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе связанным с возможным утечкой радиации из ЗАЭС ", – рассказал глава МВД.

Сообщается, что уже организовало работу штабов, где будут работать энергетики, ГСЧС, полиция и медики.

Клименко подчеркнул, что важно донести до граждан правила поведения в случае чрезвычайного происшествия.

"У атомных электростанций мы такие мероприятия проводим постоянно. Не всегда мы это афишируем. Но на этот момент мы будем работать достаточно открыто. Будем работать в тесном взаимодействии с населением и информировать обо всех наших шагах, которые будем предпринимать на соответствующей территории. Под этой территорией. мы имеем в виду 50-километровую зону по радиусу вокруг ЗАЭС. Если мы берем и правый, и левый берег - это примерно полмиллиона населения", - отметил глава МВД и добавил, что всем, кто захочет покинуть территорию поражения, будет предоставлен транспорт.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна.

В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по преступным действиям России и обратилось к международному сообществу , в частности в Группу Семи и Европейского Союза, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе, говорится в отчете Института изучения войны.

Министерство\о здравоохранения предупредило , что неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни.