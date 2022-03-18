Спасатели продолжают разбирать завалы Мариупольского драмтеатра. Один человек травмирован

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.



"Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке мариупольцев. По предварительной информации, данных о погибших – нет . Но есть информация об одном тяжело раненом человеке", - говорится в сообщении.



Разбор завалов продолжается, информация о травмированных будет уточняться.

Напомним, 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

18 марта из разрушенного театра вывели 130 человек.