Спасатели продолжают разбирать завалы Мариупольского драмтеатра. Один человек травмирован
18 марта чрезвычайники из-под завалов Мариупольского драматического театра продолжают спасать людей. Информации о погибших нет, один человек травмирован
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
"Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в черте города, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно. В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке мариупольцев. По предварительной информации, данных о погибших – нет . Но есть информация об одном тяжело раненом человеке", - говорится в сообщении.
Разбор завалов продолжается, информация о травмированных будет уточняться.
- Напомним, 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- 18 марта из разрушенного театра вывели 130 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное