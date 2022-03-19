Спасатели призвали украинцев не сжигать мусор и остатки растительности

Об этом заявила пресс-служба ГСЧС .



"Так совпало, что война на нашу землю пришла именно в то время, когда граждане начинают хозяйственные работы и отчаянно ведут борьбу с мусором и остатками растительности. К сожалению, мы не можем резко удвоить количество спасателей, часть которых вместо ликвидации последствий военных действий и спасения людей будут вынуждены выезжать на вызовы о пожарах кустарников", - отметили спасатели.



В ГСЧС призывали не сжигать траву и мусор, сообщать о поджигателях и проводить превентивные беседы с пренебрегающими предупреждением соседями.

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