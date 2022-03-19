Спасатели призвали украинцев не сжигать мусор и остатки растительности
ГСЧС просит граждан не сжигать мусор и траву и сообщать о тех, кто это делает
Об этом заявила пресс-служба ГСЧС .
"Так совпало, что война на нашу землю пришла именно в то время, когда граждане начинают хозяйственные работы и отчаянно ведут борьбу с мусором и остатками растительности. К сожалению, мы не можем резко удвоить количество спасателей, часть которых вместо ликвидации последствий военных действий и спасения людей будут вынуждены выезжать на вызовы о пожарах кустарников", - отметили спасатели.
В ГСЧС призывали не сжигать траву и мусор, сообщать о поджигателях и проводить превентивные беседы с пренебрегающими предупреждением соседями.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное