Спасатели призвали безопасно использовать генераторы

Об этом информируют в Главном управлении ГСЧС Украины.

"Когда электроэнергии нет, спасительной соломинкой может стать генератор. Но обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности, чтобы генератор не наделал беды", - пишет прессслужба.

Сообщается, что генератор можно использовать только на открытом воздухе. Ведь во время работы прибор выделяет угарный газ, который опасен для жизни людей.

Спасатели советуют устанавливать генератор так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности – стены, окна было не менее 6 метров: "Это важно, потому что во время работы он сильно нагревается и предметы поблизости могут загореться".

Для заправки генератора необходимо выбирать место на открытом воздухе и держать топливо как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов и тела.

"Дорогие украинцы, пожалуйста, берегите себя и окружение", - призывают спасатели.

Напомним, что от отравления угарным газом умерла семья из Балаклеи, о трагическом событии 5 ноября сообщила полиция Харьковской области.

24 ноября в двух общинах Киевской области шесть человек отравились угарным газом от генератора: умер мужчина, ухудшилось состояние двоих детей. Вечером 24 ноября в Бучанском районе семья использовала генератор, работавший в жилом помещении. Полиция сообщает, что из-за отравления угарным газом 61-летний мужчина скончался, а 52-летняя женщина была госпитализирована.

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