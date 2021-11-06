Спасатели предупреждают об опасном тумане
Водителям на юге и юго-востоке Украины следует быть особенно осторожными из-за утреннего тумана
На это обращает внимание Еспресо.TV .
"Утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман", - передают с Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Видимость составляет 200-500 м (и уровень опасности, желтый).
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