Спасатели предупреждают об опасном тумане

На это обращает внимание Еспресо.TV .



"Утром 6 ноября в южных и юго-восточных областях туман", - передают с Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Видимость составляет 200-500 м (и уровень опасности, желтый).





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