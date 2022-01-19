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Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

19 января, 2022 среда
10:39
Общество

19 января в Карпатах зафиксирован 3-й уровень снеголавинной опасности

Об этом сообщает ГСЧС .

"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелью 19 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отмечают спасатели.

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