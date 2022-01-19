Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах
19 января в Карпатах зафиксирован 3-й уровень снеголавинной опасности
Об этом сообщает ГСЧС .
"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелью 19 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отмечают спасатели.
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