Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Об этом сообщает ГСЧС .



"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелью 19 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отмечают спасатели.

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