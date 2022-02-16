Спасатели предупреждают о значительной и высокой снеголавинной опасности в Карпатах
В четырех областях Украины прогнозируют снеголавинную опасность
Об этом сообщает ГСЧС .
В связи с нестабильным снежным покровом и оттепелью 16 февраля в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей следует ожидать значительной снеголавинной опасности (3 уровень).
Из-за оттепелей и осадков на высокогорье Закарпатья, в горах Львовщины и Черновицкой области прогнозируют значительную опасность схода лавин (3 уровень).
В горах Ивано-Франковской области фиксируют высокую снеголавинную опасность (4-й уровень).
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