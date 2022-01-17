Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

Об этом говорится в Telegram-канале прессслужбы ГСЧС.



Отмечается, что снеголавинную опасность прогнозируют из-за снегопадов и вьюги 17-18 января на высокогорьях восточной части Закарпатской области.



Между тем, продолжает сохраняться такая же опасность и в Ивано-Франковской области.

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