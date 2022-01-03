Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
3 января в Карпатах ухудшилась видимость, а также возможно схождение лавин
Об этом предупреждает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"По состоянию на 08:15 03.01.2022 в г. Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер восточный 7-8 м/с. Температура воздуха -5°С", - говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре отмечают, что 3 января на высокогорьях Закарпатской и в горах Львовской областей зафиксирована значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Кроме того, 3-4 января возможно сход лавин в горах Ивано-Франковской области.
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