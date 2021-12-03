Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
В течение 3-4 декабря в Ивано-Франковской и Закарпатской областях возможно схождение лавин
Об этом сообщила в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"3-4 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют учитывать возможность снеголавинной опасности во время отдыха в горах и выбирать маршруты согласно уровню физической подготовки, не отправляться большими группами или в одиночку, проверять погоду по краткосрочному прогнозу.
В частности, перед выходом в горы туристическая группа должна зарегистрироваться в ближайшем подразделении ГСЧС. Спасатели предоставят туристам необходимую информацию о потенциальных опасностях на маршрутах, данные об актуальных гидро- и метеоусловиях выбранной местности, проконсультируют по безопасному прохождению маршрута,
разъяснят правила личной и групповой безопасности, проверят личное снаряжение, средства связи, карты, подбор продуктов питания и медикаментов.
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