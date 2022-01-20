Спасатели предупреждают о гололедице и метели в Украине
21 января в Украине будут гололедица, метель и сильный ветер
Об этом сообщает ГСЧС .
По данным Укргидрометцентра, 21 января ночью на Западе, Востоке, а днем в большинстве областей Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Также в стране следует ожидать гололедицу. В Карпатах прогнозируют метель. Установлен I уровень опасности, желтый.
В Киеве и Киевской области 21 января будет гололедица на дорогах, а порывы ветра составят 15-20 м/с. Установлен I уровень опасности, желтый.
Спасатели предупреждают о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц в результате ухудшения погоды.
Также в ГСЧС рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.
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