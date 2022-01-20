Спасатели предупреждают о гололедице и метели в Украине

Об этом сообщает ГСЧС .



По данным Укргидрометцентра, 21 января ночью на Западе, Востоке, а днем в большинстве областей Украины порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Также в стране следует ожидать гололедицу. В Карпатах прогнозируют метель. Установлен I уровень опасности, желтый.



В Киеве и Киевской области 21 января будет гололедица на дорогах, а порывы ветра составят 15-20 м/с. Установлен I уровень опасности, желтый.



Спасатели предупреждают о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц в результате ухудшения погоды.



Также в ГСЧС рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и сорвавшихся конструкций зданий.

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