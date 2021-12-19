Спасатели предупреждают о гололеде

С такими предупреждениями сегодня, 19 декабря, выступила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV.



Речь идет о "І уровне опасности, желтом"



"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.



Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!", - отмечается в сообщении ГСЧС.





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