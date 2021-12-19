Спасатели предупреждают о гололеде
Ночью и утром 20 декабря 2021 года на дорогах большинства областей Украины, а также в Киеве, ожидается гололедица
С такими предупреждениями сегодня, 19 декабря, выступила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV.
Речь идет о "І уровне опасности, желтом"
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим!", - отмечается в сообщении ГСЧС.
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