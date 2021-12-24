Спасатели предупредили о вьюге в Карпатах
24 декабря Карпаты накрыла метель
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По состоянию на 11:00 температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составляет -11°С.
Ветер южный и юго-западный скоростью 10-13 м/с.
Погода пока облачная.
Кроме того, спасатели предупредили о вьюге. Зафиксирована видимость до 30м.
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