Спасатели предупредили о вьюге в Карпатах

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.



По состоянию на 11:00 температура воздуха на горе Пип Иван Черногорский составляет -11°С.



Ветер южный и юго-западный скоростью 10-13 м/с.







Погода пока облачная.







Кроме того, спасатели предупредили о вьюге. Зафиксирована видимость до 30м.