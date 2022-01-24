Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



В связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей, а также во Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).



Также 24-25 января на участке Днестра Галич, верховья Днестровского водохранилища, возможно интенсивное образование шуги, кое-где установка ледостаза. Также спасатели предупреждают о формировании жуков льда с резким колебанием воды.

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