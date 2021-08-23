Спасатели предупредили о шторме и подъеме уровней воды в реках: в каких областях ожидать
В некоторых регионах Украины 24-25 августа ожидается подъем уровней воды в реках и грозы, дожди и шквалы
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение об изменении гидрологической ситуации. 24-25 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями на 8 часов 23 августа, без негативных последствий ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в местах прохождения сильных ливневых дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Также 24 августа в западных областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с; во Львовской, Волынской, Ривненской и Житомирской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
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