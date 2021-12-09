Спасатели предупредили о гололедице, туманах и опасности схождения лавин в Карпатах

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 9 декабря в связи со снегопадами и вьюгами в высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской сохраняется значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

В Киеве и области утром 9 декабря ожидается туман, видимость 200-500 м.

Также ожидается гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, "желтый").

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам", - говорится в сообщении.

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