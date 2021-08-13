Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины
14-16 августа в ряде областей Украины будет преобладать чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности
Об этом передает ГСЧС .
"Внимание! Предупреждение о пожарной опасности. 14-15 августа в Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Ривненской, Винницкой областях. 16 августа в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили спасатели.
В течение пожароопасного периода запрещается:
- разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением используемых в лесохозяйственной целью;
- курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.
- Напомним, в Украине 14-15 августа ожидается теплая погода, однако в некоторых областях пройдут дожди.
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