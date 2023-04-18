Спасатели, полицейские и коммунальщики проведут спецобучение по предотвращению чрезвычайной ситуации во время паводка
В КМВА готовятся к пику сезона паводков в Киевской области - он ожидается 22 апреля. В ходе учений планируется отработать схемы эвакуации населения, ликвидирование последствий подтоплений и проведение спасательных работ
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Аварийные службы Киева готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям в связи с пиком паводков в регионе, который приходится на 22 апреля.
"Поэтому 19 апреля, раньше времени, до наступления пика паводок, будут проведены специальные учения. На них будет отработана организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка", - говорится в сообщении.
Цель этой тренировки – проверить реальность разработанных планов, готовность органов управления и сил гражданской защиты города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, необходимо усовершенствовать навыки по организации работы по предотвращению и ликвидации последствий подтопления.
В КМВА отметили, что во время учеб будет использована специальная техника и оборудование. Чрезвычайники и коммунальщики будут отрабатывать такие мероприятия, как:
- проведение работ по инженерной защите – строительство дамбы мешками с песком;
- откачка воды из подтопленного объекта;
- эвакуация людей из подтопленных территорий;
- спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;
- предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метеоусловиях.
Отмечается, что по состоянию на утро 18 апреля в Киеве не зафиксированы аварийные подтопления.
Сегодня, как и вчера, происходит пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС, поэтому на р. Днепр в г. Киеве, еще содержится затопление пойменных территорий - парк "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений – II («оранжевый»).
- В Черниговской области подтоплено семь населенных пунктов, еще 22 – под риском подтопления. В случае необходимости в регионе может быть объявлена эвакуация населения.
- Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС Украины, отметил, что из-за подтопления в Украину было перевезено более 1700 человек из-за водных препятствий, эвакуировано 22 человека.
- В субботу, 15 апреля, в Волынской и Ровенской областях зафиксировали масштабные подтопления. Местным жителям помогают спасатели.
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