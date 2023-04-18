Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Аварийные службы Киева готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям в связи с пиком паводков в регионе, который приходится на 22 апреля.

"Поэтому 19 апреля, раньше времени, до наступления пика паводок, будут проведены специальные учения. На них будет отработана организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка", - говорится в сообщении.

Цель этой тренировки – проверить реальность разработанных планов, готовность органов управления и сил гражданской защиты города в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, необходимо усовершенствовать навыки по организации работы по предотвращению и ликвидации последствий подтопления.

В КМВА отметили, что во время учеб будет использована специальная техника и оборудование. Чрезвычайники и коммунальщики будут отрабатывать такие мероприятия, как:

проведение работ по инженерной защите – строительство дамбы мешками с песком;

откачка воды из подтопленного объекта;

эвакуация людей из подтопленных территорий;

спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;

предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метеоусловиях.

Отмечается, что по состоянию на утро 18 апреля в Киеве не зафиксированы аварийные подтопления.

Сегодня, как и вчера, происходит пропуск весеннего половодья через Киевскую ГЭС, поэтому на р. Днепр в г. Киеве, еще содержится затопление пойменных территорий - парк "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений – II («оранжевый»).