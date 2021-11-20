Спасатели показали, как Карпаты засыпало снегом. ФОТО

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Спасатели отметили, что в полдень на горе Поп Иван Черногорский держится минусовая температура и идет снег.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 °С, ветер западный, 8 м/с, ограниченная видимость до 50 м, на северных склонах снежные заносы до 1м", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 ноября на Черниговщине, Сумщине, Киевщине, в Закарпатье и Полтаве выпал мокрый снег.

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