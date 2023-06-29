Об этом сообщает Sky News.

На фотографиях видно, как на причале канадской береговой охраны в Сент-Джонсе, Ньюфаундленде, несколько кусков металлических обломков выгружают из судна Horizon Arctic.

На одном изображении виден большой белый кусок изогнутого металла, а на другом – обломки с кабелями и другими механическими деталями.

Что известно о трагедии подлодки "Титан"

18 июня на севере Атлантического океана исчезла подлодка, которая исследовала обломки "Титаника". На борту было 5 туристов: Хэмиш Гардинг, 58-летний британский бизнесмен и исследователь, Шахзада Давуд, 48 лет, также британский бизнесмен, и его сын Сулеман Давуд, 19 лет, Поль-Анри Наржоле, 77-летний французский исследователь по прозвищу Титаник, 61-летний Стоктон Раш, являющийся исполнительным директором "OceanGate", фирмы, организующей такие погружения. В субмарине было кислорода на 5 дней.

20 июня ирландский исследователь Рори Голден, который был одним из членов экипажа пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника" батискафа, вышел на связь и написал, что с ним все хорошо.

22 июня береговая охрана США сообщила, что обнаружила обломки батискафа "Титан" неподалеку от затонувшего "Титаника". Обломки подводного аппарата "OceanGate" свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, то есть из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжато, как банку, в 487 метрах от места аварии "Титаника".

В этот же день компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины в "Титаник".

Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, совершивший 33 погружения в затонувший лайнер, еще 11 лет назад предупреждал об опасности экскурсий на "Титаник". 23 июня он сравнил крушения лайнера "Титаник" и подводного аппарата "Титан", который отправился на экскурсию и скрылся.

25 июня Совет по безопасности на транспорте Канады начал собственное расследование по причинам аварии батискафа "Титан", направлявшегося к затонувшему "Титанику", и гибели пассажиров субмарины.

26 июня береговая охрана США создала морскую комиссию по расследованию причин взрыва батискафа "Титан", начали собирать доказательства, в частности, обломки с места инцидента.