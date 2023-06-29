Спасатели подняли на берег обломки батискафа "Титан", затонувшего в Атлантике
Обломки подводного аппарата "Титан" подняли на берег после того, как он взорвался на дне Атлантического океана почти две недели назад, исследуя "Титаник"
Об этом сообщает Sky News.
На фотографиях видно, как на причале канадской береговой охраны в Сент-Джонсе, Ньюфаундленде, несколько кусков металлических обломков выгружают из судна Horizon Arctic.
На одном изображении виден большой белый кусок изогнутого металла, а на другом – обломки с кабелями и другими механическими деталями.
Что известно о трагедии подлодки "Титан"
18 июня на севере Атлантического океана исчезла подлодка, которая исследовала обломки "Титаника". На борту было 5 туристов: Хэмиш Гардинг, 58-летний британский бизнесмен и исследователь, Шахзада Давуд, 48 лет, также британский бизнесмен, и его сын Сулеман Давуд, 19 лет, Поль-Анри Наржоле, 77-летний французский исследователь по прозвищу Титаник, 61-летний Стоктон Раш, являющийся исполнительным директором "OceanGate", фирмы, организующей такие погружения. В субмарине было кислорода на 5 дней.
20 июня ирландский исследователь Рори Голден, который был одним из членов экипажа пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника" батискафа, вышел на связь и написал, что с ним все хорошо.
22 июня береговая охрана США сообщила, что обнаружила обломки батискафа "Титан" неподалеку от затонувшего "Титаника". Обломки подводного аппарата "OceanGate" свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, то есть из-за давления воды батискаф с людьми буквально сжато, как банку, в 487 метрах от места аварии "Титаника".
В этот же день компания OceanGate сообщила о гибели всех пассажиров экскурсионной субмарины в "Титаник".
Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, совершивший 33 погружения в затонувший лайнер, еще 11 лет назад предупреждал об опасности экскурсий на "Титаник". 23 июня он сравнил крушения лайнера "Титаник" и подводного аппарата "Титан", который отправился на экскурсию и скрылся.
25 июня Совет по безопасности на транспорте Канады начал собственное расследование по причинам аварии батискафа "Титан", направлявшегося к затонувшему "Титанику", и гибели пассажиров субмарины.
26 июня береговая охрана США создала морскую комиссию по расследованию причин взрыва батискафа "Титан", начали собирать доказательства, в частности, обломки с места инцидента.
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