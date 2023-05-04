"Спасатели" по вызову: какова на самом деле роль ОПЗЖ в Верховной Раде?

Но данные голосований за более чем год работы парламента доказывают: без голоса представителей ОПЗЖ Рада приняла ряд критически важных решений конституционным большинством. Голоса нардепов ОПЗЖ были решающими лишь примерно в 9% голосований парламента, и их качество порой было, как в случае с градостроительной "реформой", сомнительным.

Пророссийская фракция ОПЗЖ полным составом не голосовала по ключевым вопросам, где был хоть какой-то интерес страны-агрессорки. Например, при обращении к международным организациям в связи с эскалацией россией ситуации безопасности вокруг Украины, непризнание независимости самопровозглашенных образований ОРДЛО, голосование за выход Украины из соглашений СНГ. Они не голосовали даже за продление соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию падения самолета рейса MH17.

Кроме того, нардепы ОПЗЖ не голосовали за введение персональных санкций и за право украинцев на гражданское огнестрельное оружие. При принятии решения об организации работы ВРУ в условиях действия военного положения – накануне вторжения – большинство нардепов ОПЗЖ отсутствовали, а при утверждении указа президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины отсутствовала вся фракция, кроме одного нардепа.

Движение ЧЕСТНО сделало анализ голосований с начала прошлого года по май 2023 года, чтобы выявить, какие решения за это время были приняты Верховной Радой без участия представителей запрещенной партии ОПЗЖ.

В течение последнего года представители власти сделали ряд заявлений-реверансов по отношению к политикам от запрещенной ОПЗЖ. Так, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк назвала сотрудничество с депутатами от ОПЗЖ "конструктивным" и даже резюмировала, что бывшие члены ОПЗЖ голосуют лучше, чем некоторые "слуги".

В свою очередь глава фракции Давид Арахамия назвал одного из лидеров группы "Восстановление Украины" и фигуранта "батальона Монако" Игоря Абрамовича "своим среди чужих в тылу пятой колонны". Это произошло перед тем, как он сдал мандат. Вице-спикер ВРУ Александр Корниенко признал деятельность прогульника Абрамовича в комитете "полезной", а голоса от экс-ОПЗЖ - вроде бы "доброй волей" .

Лидер "Слуги народа" убеждает, что у большинства не всегда хватает голосов для принятия решения. Очевидно, именно в такие моменты большинство рассчитывает на конструктивную помощь от экс-ОПЗЖ. Особенно когда речь идет об одиозных голосованиях, как это, например, было при принятии скандальной реформы градостроительства авторства Шуляк. Тогда голосование за законопроект №5655 состоялось с минимальным количеством голосов для принятия законопроекта (228 голосов). Примечательно, что ни одного голоса не дали фракции Европейской солидарности и Батькивщины. В "Голосе" только один депутат проголосовал за. В то же время "слуги народа" собрали голоса фактически благодаря депутатам экс-ОПЗЖ, а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие".

Очевидно, такая конфигурация в сессионном зале в большей степени обусловлена тем, что нардепы запрещенной партии ОПЗЖ боятся попасть под санкции или получить судебные производства. Потому они голосуют в унисон с большинством.

И градостроительная реформа — это далеко не единичный случай, когда экс-ОПЗЖ спасает ситуацию и дает голоса, но качество законодательной инициативы крайне сомнительно. В частности, нардепы экс-ОПЗЖ дали критически важные голоса в декабре прошлого года за принятие решения о новом отборе судей в КСУ ( №7662 ), относительно которого Еврокомиссия настаивала на учете всех рекомендаций Венецианской комиссии.

Кроме того, голоса нардепов запрещенной партии стали решающими при принятии вредных правкок об отмене пожизненного финмониторинга для чиновников к законопроекту №8008 . Именно правки нардепа экс-ОПЗЖ Григория Мамки касались сокращения срока пребывания нардепов и топ-чиновников в статусе национального публичного деятеля до трех лет после увольнения при том, что ранее этот статус был пожизненным. Это международный стандарт. Решающей стала правка правка нардепа экс-ОПЗЖ Григория Мамки. Такие инициативы блокируют евроинтеграцию Украины, а это и есть ключевая цель России.

Но когда парламент нарабатывает политики, касающиеся непосредственно нардепов, то между государственной позицией и личным интересом в Верховной Раде часто выбирают, к сожалению, личный интерес. Об этом свидетельствует отмена декларирования и отчетности партий за израсходованные средства. И за это отвечает персонально глава фракции Давид Арахамия, который подал законопроект и никак не может вынести его на голосование, хотя он прошел комитет.

За то, что экс-ОПЗЖ так спасает ситуацию и помогает проталкивать откровенно вредные инициативы, их не отстраняют от руководящих должностей в комитетах. В частности, фигурант Реестра госпредателей Нестор Шуфрич до сих пор возглавляет Комитет свободы слова. Более того, он взял на себя роль рупора на заседаниях Рады, или руководителя большинства, ведь исполняет роль неформального "мотиватора" и почти во время каждого выступления призывает нардепов "меньше говорить и быстрее голосовать" и "демонстрировать единство".

Ранее проведенный Движением ЧЕСТНО анализ динамики голосований ВРУ в условиях военного положения продемонстрировал, что после полномасштабного вторжения россии и запрета ОПЗЖ ее представители начали систематически голосовать за, но их голоса в ключевых вопросах не являются решающими.

Очевидно, что флюгер запрещенной пророссийской партии быстро вернулся в другую сторону, чтобы лучше продемонстрировать лояльность и полезность для власти. Вспомним, аналогично регионалы действовали после Революции Достоинства и бегства Януковича в ростов.

Как и тогда, теперь показательно поведение Юрия Бойко и Нестора Шуфрича, ведь несмотря на массовое общественное осуждение и давление им удалось остаться в украинской политике, и сейчас они делают все возможное, чтобы сохранить влияние (а Бойко — еще и звание Героя Украины).

За что не дает голоса ОПЗЖ?

С начала 2022 года в парламенте состоялось более 2800 голосований, и нардепы от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ более 130 из них не дали ни одного голоса за. Это около 5%. Такая позиция была во время различных голосований по организационным вопросам деятельности парламента, при принятии поправок, за законопроекты в первом и втором чтении, а также за кадровые решения (увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества — прим. ред.).

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада проголосовала за ряд критически важных решений конституционным большинством, без голоса нардепов ОПЗЖ. В частности, приняла постановления об обращении в международные учреждения и организации — ООН, НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ и другие, — в связи с эскалацией России безопасной ситуации вокруг Украины и относительно непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оба постановления Верховная Рада приняла конституционным большинством — 326 и 330 голосов соответственно. Во время этих голосований нардепы от ОПЗЖ преимущественно отсутствовали, "воздержались", "не голосовали", или же голосовали против.

Кроме того, нардепы от ОПЗЖ не голосовали за рассмотрение закона "Об основах национального сопротивления" - о предоставлении терробороне возможности выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий. Также нардепы на то время крупнейшей пророссийской фракции ОПЗЖ не дали ни одного голоса за создание ВСК Верховной Рады по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации АР Крым, а также за усовершенствование объединенного руководства силами обороны государства и планирование в сфере нацбезопасности.

Не дали ни одного голоса нардепы от ОПЗЖ и за выход Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств — участников СНГ, а также о выходе из международных договоров , заключенных в рамках СНГ, которые парламент принял конституционным большинством.

Нардепы от ОПЗЖ не голосовали даже за ратификацию Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2023 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года (проведение расследования произошло 17 июля 2014 года (прим. ред.). В то же время парламент принял это решение также конституционным большинством.

Кроме того, странно, но сбежавшие в страны Европы будущие фигуранты "батальона Монако" вместе со всей фракцией ОПЗЖ не дали голосов за ратификацию соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиационном пространстве , которое в итоге парламент принял и без них конституционным большинством в 311 голосов.

В преддверии полномасштабной агрессии России, 23 февраля 2022 года, фракция ОПЗЖ не дала ни одного голоса за рассмотрение проекта постановления об одобрении предложений по применению персональных санкций, а также за законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие и соответствующие изменения в КУоАП и УКУ.

Примечательно, что во время голосования вечером 23 февраля 2022 года за проект постановления об организации работы ВРУ в условиях действия военного положения большинство нардепов фракции ОПЗЖ (37) отсутствовали. А во время утверждения указа президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины отсутствовала вся фракция, кроме нардепа Юрия Павленко, голосовавшего за.

Если подытожить голосование за ряд этих чрезвычайно важных для Украины решений, позиция пророссийских нардепов от ОПЗЖ, которые, очевидно, совсем не случайно не дали ни одного голоса за довольно выразительная. С другой стороны, эти голосования демонстрируют, что парламент вовсе не зависит от голосов ОПЗЖ, по необходимости Верховная Рада может конституционным большинством принимать решения и без них.

Ранее Движение ЧЕСТНО писало , как на заседании 21 марта 2023 года Верховная Рада приняла чрезвычайно важный закон о деколонизации географических названий в Украине и очищение страны от последствий российской имперской политики.

Принятие законопроекта в течение всего периода разбирательства блокировали пророссийские нардепы парламента, в том числе и представители большинства, в частности, сторонник советского прошлого Максим Бужанский (“Слуга народа”).

В то же время, голосование за деколонизацию топонимии стало показательным и уникальным и для нардепов бывшей ОПЗЖ. Депутатская группа ПЗЖМ не дала ни одного голоса за, большинство из них "не голосовали" (карточка в слоте, но никаких действий не происходит - прим. ред.). Это не случайно, ведь в начале этого заседания и во время голосования за кадровые назначения в Раде в сессионном зале было около 350 депутатов. Но в течение дня количество депутатов, которые голосовали и принимали решения, уменьшалось. И это, к сожалению, происходит системно.

Поэтому заявления председателя партии "Слуга народа" Шуляк и главы фракции партии власти Арахамии довольно неудачная попытка объяснить обществу, почему экс-ОПЗЖ до сих пор в парламенте. С 2022 года парламент не может рассмотреть ни одну инициативу, влияющую на депутатов пророссийских партий, ни на местном уровне, ни на уровне парламента, хотя таких инициатив уже больше десяти. Наработка таких политик блокируется, потому что бывшие члены ОПЗЖ выполняли и продолжают выполнять роль спасателей по вызову для руководства партии власти.

Александр Салиженко для " Левого Берега "