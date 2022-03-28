Спасатели опровергли новость о масштабных лесных пожарах в зоне отчуждения

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямсообщила об этом в связи с распространением ложной информации в социальных сетях и ряде СМИ относительно масштабных пожаров в Чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

"Пожалуйста, не распространяйте не проверенную информацию и следуйте сообщениям только в официальных источниках!", - подчеркнули спасатели.

Напомним , уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова вчера, 27 марта, написала, что горит 10 тыс. гектаров чернобыльского радиоактивного леса.

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