Спасатели опровергли фейк о разминировании пляжей в Одессе
Спасатели опровергли распространенную на некоторых Telegram-каналах информацию о частичном разминировании морских пляжей Одессы
Об этом сообщается в заявлении ГУ ГСЧС в Одесской области.
Спасатели отметили, что информация в Telegram-каналах о разминировании одесских пляжей не соответствует действительности. Их и дальше запрещено посещать.
"Срочно! Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня в некоторых Telegram-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!" – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что передвигаться горожанам по территории побережья и пляжам Одессы и области категорически запрещено.
- Заметим, по словам командующего Военно-морскими силами ВС Украины Алексея Неижпапы ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных сил Украины.
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