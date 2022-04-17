Спасатели опровергли фейк о разминировании пляжей в Одессе

Об этом сообщается в заявлении ГУ ГСЧС в Одесской области.

Спасатели отметили, что информация в Telegram-каналах о разминировании одесских пляжей не соответствует действительности. Их и дальше запрещено посещать.



"Срочно! Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня в некоторых Telegram-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!" – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что передвигаться горожанам по территории побережья и пляжам Одессы и области категорически запрещено.

Заметим, по словам командующего Военно-морскими силами ВС Украины Алексея Неижпапы ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем Вооруженных сил Украины.