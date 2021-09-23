Спасатели объявили штормовое предупреждение в Украине
В ГСЧС предупредили, что в Украины 24 сентября ожидаются порывистый ветер 15-30 м / с
Об этом передеае пресс служба ГСЧС.
Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в западных областях местами 25-30 м / с (І уровень опасности, желтый), - говорится в сообщении
В Киевской области и Киеве Днем 24 сентября порывы ветра 15-20 м / с.
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