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Спасатели объявили штормовое предупреждение в трех областях Украины

30 июля, 2021 пятница
11:42
Общество ветер

В Украине в ряде областей предупреждают о непогоде

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным УкрГидрометцентра, 30 июля днем в юго-восточной части страны, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

  • Напомним, что в Украине из-за непогоды 353 населенных пункта в 13 областях остались без электричества.

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