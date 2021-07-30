Спасатели объявили штормовое предупреждение в трех областях Украины
В Украине в ряде областей предупреждают о непогоде
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным УкрГидрометцентра, 30 июля днем в юго-восточной части страны, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).
- Напомним, что в Украине из-за непогоды 353 населенных пункта в 13 областях остались без электричества.
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