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Спасатели напомнили правила безопасного обогрева помещений

25 сентября, 2021 суббота
09:30
Общество

В Украину пришло ощутимое похолодание, поэтому граждане начинают обогревать помещение. В то же время в Службу спасения ежедневно поступают десятки сообщений о пожарах в жилом секторе, а с приближением зимы статистика бытовых возгораний, как правило, увеличивается в разы

Огонь забирает человеческие жизни, наносит значительный материальный ущерб и приводит к непоправимому. Причиной же таких печальных последствий, прежде всего, является пренебрежение населением правил пожарной безопасности, рассказывает Еспресо.TV .

Так, с начала года в жилом секторе произошло почти 20 тыс. Пожаров.

Чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных событий за возгорания, пожарные осуществляют превентивную работу среди граждан, отмечают в ДСНС .

24 сентября в Днепропетровской области спасателями проведены профилактические беседы с людьми, нуждающихся в социальной поддержке, в городе Новомосковск. Общаясь с населением, сотрудники ГСЧС указали на ряд грубых нарушений, приводящих к пожарам в быту, доказали статистику возгораний по городу и области, объяснили пути предотвращения таких случаев. Людей предупредили не перегружать электросети и не оставлять включенными электроприборы, газ, свет и тому подобное. Граждан предупредили надежно прятать от детей спички, зажигалки, а не поручать им следить за включенными в сеть электрическими или зажженными керосиновыми и газовыми приборами, не оставлять в закрытых помещениях без присмотра детей дошкольного и младшего школьного возраста. Всем собеседникам чрезвычайники вручили профилактические листовки на тему: "Берегите свое жилье от пожаров!" и другую наглядную агитацию.

В Житомирской области специалисты ГСЧС провели профилактический рейд частным жилым сектором в селе Кочеров, Житомирского района. Спасатели проверили исправность печного отопления в домовладениях пожилых людей, поскольку именно это является главной причиной пожаров в домах людей почтенного возраста во время отопительного периода. Гражданам, для обогрева своего жилья используют печное отопление, чрезвычайники напомнили правила пожарной безопасности при эксплуатации печей, а также отметили опасности пользования самодельными или поврежденными обогревателями. В завершение рейда специалисты Службы спасения раздали хозяевам квартир предупреждающие листовки.

В свою очередь чрезвычайники Волынской области учили людей правил пожарной безопасности в таких населенных пунктах: Березная Воля, Угриничи и Лахвичи, Любешовской поселкового совета, Камень-Каширского района. Кроме того, в помещениях Судченського, Седлищенського и Цирського старостинских округов обновленные уголки по безопасности жизнедеятельности. Спасатели посетили помещений многодетных семей, одиноких и пожилых людей, а также семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Специалисты ДСНС проводили беседы с гражданами, осматривали состояние печей и печного отопления, электроприборов и давали советы по безопасному их использования.

Украинские спасатели призывают:

"Уважаемые граждане! Чтобы избежать трагедии, вызванной пожаром в доме, будьте крайне осторожными, заботьтесь о надлежащее противопожарное состояние собственных помещений, а именно:

  • не курите в постели;
  • следите за состоянием и исправностью электросети;
  • в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и тому подобное;
  • не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;
  • избегайте перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
  • используйте печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности.

При возникновении пожара или чрезвычайной ситуации немедленно вызывайте службу спасения по номеру "101"!

 

ДСНС
пожары
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