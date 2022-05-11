Спасатели Киевщины в сутки 29 раз выезжали тушить пожары
В Киевской области участились пожары из-за горения сухой травы, только за сутки, 10 мая, спасатели выезжали 29 раз на тушение таких пожаров
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телеграммах.
"За сутки работники ГСЧС выезжали на ликвидацию 29 пожаров", – написал он.
Павлюк подчеркнул, что в Киевском регионе увеличились случаи пожаров – горит сухая трава.
Он призвал жителей области не оставлять без присмотра костер, не разжигать его возле домов и усадеб и не сжигать сухую траву.
- Напомним, в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров.
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