Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телеграммах.

"За сутки работники ГСЧС выезжали на ликвидацию 29 пожаров", – написал он.

Павлюк подчеркнул, что в Киевском регионе увеличились случаи пожаров – горит сухая трава.

Он призвал жителей области не оставлять без присмотра костер, не разжигать его возле домов и усадеб и не сжигать сухую траву.

Напомним, в Киеве ухудшилось качество воздуха из-за пожаров.

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