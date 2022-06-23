Спасатели изъяли и обезвредили авиабомбу, застрявшую в крыше харьковской многоэтажки
Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и пиротехники ГСЧС изъяли авиабомбу ФАБ-500 с крыши многоэтажки в Харькове
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Россияне сбросили авиабомбу на крышу жилой высотки на Северной Салтовке в марте 2022 года. Пиротехники дезактивировали бомбу, выкрутив контактный взрыватель, но из-за постоянных обстрелов не могли достать ее и обезвредить полностью.
23 июня к этой операции привлекли специальный аварийно-спасательный автомобиль, автопогрузчик, пиротехнический автомобиль, тяжелый автокран и около десяти саперов и спасателей. Бомбу увезли для дальнейшего обезвреживания.
Сообщают, что такой снаряд мог полностью разрушить дом, но не разорвался. ФАБ-500 – неуправляемая фугасная бомба, несущая 300 кг взрывчатого вещества.
- 17 июня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в Украине нужно разминировать около 270 тыс. квадратных километров территории.
- В ночь на 23 июня в Харьковской области россияне ранили 7 человек, в том числе двоих детей, повредили предприятие, офисы, склады.
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