Спасатели изъяли и обезвредили авиабомбу, застрявшую в крыше харьковской многоэтажки

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Россияне сбросили авиабомбу на крышу жилой высотки на Северной Салтовке в марте 2022 года. Пиротехники дезактивировали бомбу, выкрутив контактный взрыватель, но из-за постоянных обстрелов не могли достать ее и обезвредить полностью.

23 июня к этой операции привлекли специальный аварийно-спасательный автомобиль, автопогрузчик, пиротехнический автомобиль, тяжелый автокран и около десяти саперов и спасателей. Бомбу увезли для дальнейшего обезвреживания.

Сообщают, что такой снаряд мог полностью разрушить дом, но не разорвался. ФАБ-500 – неуправляемая фугасная бомба, несущая 300 кг взрывчатого вещества.

17 июня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в Украине нужно разминировать около 270 тыс. квадратных километров территории.

В ночь на 23 июня в Харьковской области россияне ранили 7 человек, в том числе двоих детей, повредили предприятие, офисы, склады.

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