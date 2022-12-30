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Спасатели из Эстонии передали Украине технику для разминирования на сумму более 337 тыс. евро

30 декабря, 2022 пятница
15:37
война с Россией

Спасательный департамент Эстонии отправил Украине технику для разминирования боеприпасов, оставленных российскими захватчиками на освобожденных территориях

Об этом сообщает ERR .

Среди техники, которую передал департамент в ответ на международный запрос Киева, есть три миниэкскаватора с прицепами, четыре машины дистанционного разминирования и один детектор химических веществ. Профинансировало помощь МИД Эстонии, ее сумма составила 337 216 евро.

Посетившие Украину эстонские эксперты уже научили украинских саперов пользоваться отправленной техникой.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, посетивший Украину в середине декабря 2022 года, отметил, что помощь в разминировании украинских деоккупированных территорий необходима и во избежание человеческих жертв, и для перезапуска украинской экономики. Он добавил, что для разминирования Украины могут понадобиться годы, или даже десятки лет.

"Десятки тысяч квадратных километров являются опасной зоной, где остановилось и сельское, и лесное хозяйство. Но этим дело не ограничивается — заминированы также важные объекты инфраструктуры, например, электростанции", - рассказал Ляенеметс.

Ранее Центр разминирования Спасательного департамента Эстонии уже отправлял Украине технику для обнаружения радиации, взрывозащитные костюмы, противоосколочные жилеты, каски, средства первой помощи и другое оборудование, необходимое для разминирования. Также эстонские коллеги в качестве гуманитарной помощи передали Украине палатки, спальные мешки, уличные койки, системы обогрева палаток, дизель-генераторы и прочее.

Сумма гуманитарной помощи, которую Эстония передала Украине, составляет 23,1 млн евро. В поддержку государственного сектора из этой суммы выделено 4,1 млн евро.

  • 23 декабря стало известно, что Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут дроны, зимняя форма и средства индивидуальной защиты для ВСУ.

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