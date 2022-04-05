Спасатели и врачи не могут добраться до некоторых районов Попасной и Рубежного, – глава Луганской ОВА
Медики и сотрудники ГСЧС не могут добраться до некоторых районов Попасной и Рубежного в Луганской области из-за плотных обстрелов
Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои", - отметил он.
В Рубежном погибших хоронят во дворах, - добавил Гайдай.
- Напомним, 4 апреля из Рубежного были эвакуированы 22 жителя. Еще 117 человек – из городков Горное и Золотое.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.26Продажа 32.84
- Актуальное
- Важное