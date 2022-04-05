Спасатели и врачи не могут добраться до некоторых районов Попасной и Рубежного, – глава Луганской ОВА

Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.



"Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои", - отметил он.



В Рубежном погибших хоронят во дворах, - добавил Гайдай.

Напомним, 4 апреля из Рубежного были эвакуированы 22 жителя. Еще 117 человек – из городков Горное и Золотое.