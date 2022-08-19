Спасатели и семьи военнопленных: в Киеве организуют велопробег в поддержку защитников Азовстали
Цель мероприятия - поддержка семей пленных военнослужащих и привлечение внимания к несоблюдению россиянами международных конвенций
Об этом сообщает ГСЧС.
Благотворительный велопробег начнется 20 августа в 10.00 между парком Олеся Гончара и Киевским велотреком (ул. Липинского 6).
Как отмечают организаторы, мера должна поддержать ВСУ и семьи военнопленных и привлечь внимание к необходимости обеспечить соблюдение международных конвенций в отношении украинских воинов, находящихся в российском плену. Участники также потребуют выполнения договоренностей и возвращения пленных военнослужащих домой.
"К велопробегу присоединятся представители ГСЧС, семьи военнопленных, велосипедисты, которые переживают и не боятся в военное время проехать 10 километров ради освобождения и жизни наших военных", - говорится в сообщении. ⠀
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