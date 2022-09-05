Спасатели держат ситуацию с торфяными пожарами вокруг Киева под контролем, - ГСЧС
Сейчас в Киеве наблюдается сильное задымление воздуха, вызванное пожарами в Киевской области, но ситуация под контролем пожарных
Об этом заверили в ГСЧС.
В настоящее время торфяные пожары происходят в двух местах: в с. Сосновка, Вышгородского района и в с. Первое Мая, Броварского района.
"Сейчас идет ликвидация очагов торфяных пожаров. Ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой. Помните, хоть и ликвидация пожаров торфяников – это длительный процесс, однако маленький очаг пожара на торфянике ликвидировать легче! Не пытайтесь ликвидировать эти пожары самостоятельно это очень опасно!" – пишут в ГСЧС.
В Киевской ГГА сообщили, что в городе наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области.
"В случае задымления необходимо соблюдать рекомендации специалистов: держать окна закрытыми, особенно ночью и утром, а также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха. Кроме этого, советуют пить много воды и делать влажную уборку. Если появилась одышка и кашель, нужно обратиться к врачу. Радиационный фон в городе – в норме", - написали в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
- Напомним, вблизи Киева тушат торфяной пожар. В столице просят закрыть окна и не выходить на улицу из-за сильного задымления
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