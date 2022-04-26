Спасатели 14 раз тушили пожары, возникшие из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области 25 апреля

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и автомобилей. Пожар произошел в Киевском (3) районе Харькова, а также Харьковском (9), Чугуевском (1) и Богодуховском (1) районах области", - говорится в сообщении.

Также спасатели 9 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах, частном секторе и на объектах, возникших по причинам, не связанным с обстрелами, 3 раза – в помощь населению и ликвидацию последствий ДТП.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 61 выезд на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.



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