Спасатели 14 раз тушили пожары, возникшие из-за обстрелов оккупантов в Харьковской области 25 апреля
За прошедшие сутки, 25 апреля, спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 26 оперативных выездов, 23 из которых - на ликвидацию пожаров, в том числе 14 пожаров, вызванных обстрелами
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"Спасатели выезжали на тушение пожаров многоэтажных и частных домов, гаражей и автомобилей. Пожар произошел в Киевском (3) районе Харькова, а также Харьковском (9), Чугуевском (1) и Богодуховском (1) районах области", - говорится в сообщении.
Также спасатели 9 раз выезжали на тушение пожаров в экосистемах, частном секторе и на объектах, возникших по причинам, не связанным с обстрелами, 3 раза – в помощь населению и ликвидацию последствий ДТП.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 61 выезд на обезвреживание боеприпасов и других взрывоопасных предметов.
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