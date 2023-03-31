Спас жизнь более 600 военных и погиб, спасая собратьев. На сайте президента опубликована петиция о присвоении Бабичу Роману звания Героя Украины
На сайте президента Украины опубликована петиция о присвоении военнослужащему Бабичу Роману Васильевичу (исковой "Диск") звание Героя Украины (посмертно)
Об этом сообщает Еспресо.
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Бабич Роман спас жизнь более 600 военным и обучил огромное количество людей тактической медицине. Инструктор Бабич погиб на войне 25 января 2023 года, когда спас жизнь побратимов. Лейтенант медицинской службы. Служил в 1-м механизированном батальоне Гвардейской отдельной механизированной бригады. Участвовал в АТО, эвакуировал раненых и погибших бойцов из ДАПа, Авдеевки, Песков, Водяного, Опытного, Тоненького, опорных пунктов шахты Бутовка.
В 2015 году Роман был награжден орденом "Народный Герой Украины". Собратья медика хотят, чтобы государство выразило благодарность и признание со своей стороны и присвоили Роману Бабичу звание Героя Украины посмертно. Для этого была создана петиция на сайте президента Украины.
Подписать петицию можно по ссылке .
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