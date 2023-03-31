Об этом сообщает Еспресо.

Присоединяйтесь к сбору подписей о присвоении военнослужащему Бабичу Роману Васильевичу (иск "Диск") звание Героя Украины (посмертно)

Бабич Роман спас жизнь более 600 военным и обучил огромное количество людей тактической медицине. Инструктор Бабич погиб на войне 25 января 2023 года, когда спас жизнь побратимов. Лейтенант медицинской службы. Служил в 1-м механизированном батальоне Гвардейской отдельной механизированной бригады. Участвовал в АТО, эвакуировал раненых и погибших бойцов из ДАПа, Авдеевки, Песков, Водяного, Опытного, Тоненького, опорных пунктов шахты Бутовка.

В 2015 году Роман был награжден орденом "Народный Герой Украины". Собратья медика хотят, чтобы государство выразило благодарность и признание со своей стороны и присвоили Роману Бабичу звание Героя Украины посмертно. Для этого была создана петиция на сайте президента Украины.

Подписать петицию можно по ссылке .