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Спас около 600 военных: погиб Роман Бабич - народный Герой Украины, боевой медик

26 января, 2023 четверг
13:47
Общество

25 января на фронте погиб народный Герой Украины, боевой медик Роман Бабич, спасший около 600 военных и эвакуировавший бойцов из Донецкого аэропорта

Об этом информирует отдельный медицинский отряд спецназначения "Белые береты - Ровно" .

В боях с российскими оккупантами за правду и свободу Украины погиб инструктор и боевой медик ВСУ, Герой Украины Роман Бабич на псевдо Диск.

"Один из тех, кто в 2014 году стоял у источников украинского такмеда (тактическая медицина - ред.). Один из лучших инструкторов и боевых медиков. Теперь он Воин Царства Небесного! Честь", - написал военный Юрий Тарасюк.

Также о гибели сообщила страховая компания , где боец работал директором департамента.

Роман всегда хотел быть врачом и помогать людям. Он реализовал эту мечту: сначала спасая жизнь военных в АТО, потом обучая первой неотложной медицинской помощи гражданских. С начала полномасштабного вторжения Роман не мог сделать иначе: отвез свою семью в относительно безопасное место и пошел защищать нас и Родину", - говорится в заявлении.

Проект Ветераны.UA сообщает, что в общей сложности Диск спас около 600 украинских защитников.

Роман Бабич родился в Сумской области в 1985 году. Получил образование по специальности "врач общей практики" в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Диск служил в 1-м механизированном батальоне 93-й гвардейской отдельной механизированной бригады.

В сентябре 2014 Роман пошел добровольцем на защиту границ на востоке Украины. Получив должность начальника медицинского пункта.

Защитник был в самых горячих точках - эвакуировал раненых и погибших бойцов из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песков, Водяного, Опытного, Тоненького, из опорных пунктов шахты Бутовка, РЛС "Зенит".

Бабич рассказывал: "13 января 2015 мой второй день рождения. Мы одним экипажем, оставшимся на весь батальон, ехали на эвакуацию наших десантников в ДАП, попали под обстрел вражеских "градов" (они "ловили" танк и БМП, прикрывавшие отход МТ-ЛБ с ранеными), но только чудом остались невредимы. В тот день куском асфальта, поднявшего взрывом снаряда, разбило лобовое стекло в машине с моей стороны. Обломок раскололся о мою каску. оперативно оказали помощь и доставили ребят в ближайшую больницу".

В 2015 году Диск получил награду "Народный герой Украины". В том же году мужчина демобилизовался.

После начала полномасштабного вторжения Роман возвратился на войну.

У Романа Бабича осталась жена и двое детей.

Один из членов совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности Анна Майборода пишет: "Ты научил огромное количество людей спасать жизнь. Ты один из лучших в украинском братстве такмедов. Я просто не хочу в это верить, безумная потеря".

Пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова опубликовала последние фотографии Бабича за работой с ранеными 93 омбр.

"Публикую, пожалуй, последние фото Романа Бабича. По крайней мере, за работой. В тот день, позавчера, я приехала к нашим медикам, просто поздороваться и обняться. Привезли раненых, и Роман вместе с коллегами спасали жизнь. Я называю это таинством спасения, потому что действия наших медиков, в частности хирургов, всегда выглядят удивительно. Дождавшись, когда Роман закончит работу, подошла к нему в коридоре, потому что мы никогда особенно не общались. Я когда-то проходила у него дневной тренинг из такмеда, когда еще была в Карпатской Сечи. Роман сказал, что помнит меня, следит в соцсетях за страницами 93-й и поблагодарил за работу. А я его поблагодарила за него. А ночью он и его три коллеги погибли", - написала Рыбакова.

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