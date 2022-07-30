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Главная война с Россией Спартц генсеку ООН. Призываю усилить безопасность Украины или приостановить "зерновое соглашение"

Спартц генсеку ООН. Призываю усилить безопасность Украины или приостановить "зерновое соглашение"

30 июля, 2022 суббота
05:37
война с Россией

Конгрессвумен обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, призвав его приостановить "зерновое соглашение", пока не будут приняты надлежащие меры безопасности для Украины

Об этом говорится в письме Виктории Спартц

"Зерновое соглашение", не имеющее надлежащих механизмов выполнения, может очень дорого стоить Украине. Как вам хорошо известно, через несколько часов после подписания этого соглашения Россия ударила крылатыми ракетами по украинскому порту в Одессе. Это еще раз подтверждает, что России нельзя доверять, и оно фактически отрицает это соглашение", - отмечает конгрессвумен.

Спартц подчеркнула, что поскольку "Россия получила значительное снятие санкций по экспорту зерна и удобрений (а это увеличивает ее способность шантажировать Европу поставками газа), это соглашение следует приостановить до тех пор, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины".

"Я призываю вас развернуть корабли ООН в Черном море, обеспечивать гуманитарные коридоры. Иначе Украина окажется под высоким риском, вызванным этой договоренностью", – написала конгрессвумен.

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ООН
зерно
США
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