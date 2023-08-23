"Спартак Трнава" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч украинцев в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четверг, 17 августа, украинский СК "Днепр-1" не сумел победить чешскую "Славию" в ответном матче 3-го тура квалификационного раунда Лиги Европы - матч завершился со счетом 1:1. Днепрянам не хватило ничьей, чтобы пройти дальше. Ведь в первой встрече украинцы уступили 0:3.

Теперь для СК "Днепр-1" после вылета из ЛЧ и ЛЕ остался последний шанс, чтобы выйти в групповой этап этого еврокубкового сезона. В плей-офф квалификации Лиги конференций украинцы встретятся со словацким "Спартак Трнавой".

Букмекеры прогнозируют, что "Днепр-1" проигрывает первый матч против "Спартака Трнавы", дают коэффициент 3,45. Выигрыш словаков оценивается в 2,22. Ничья – 3,45.

Лига конференций

Плей-офф. 1-й матч

23 августа

"Спартак Трнава" (Словакия) - "Днепр-1" (Украина)

Трнава, стадион "Антона Малатинскего"

Начало в 19:30

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