Спартак Суббота – новый Остап Бендер. Как спастись от псевдоэкспертов

От маленьких, которые воруют фотографии реальных воинов и собирают средства на собственные карты с вымышленной историей. До больших - которые прошли путь от экзорциста до "успокоительного" с прицелом на новое лицо ватных сил в новой Раде.

Наши бабушки заряжали воду от телевизора с Аланом Чумаком и ходили в 90-е на сеансы Кашпировского, где тот учил, как нужно лечить цистит… ванной из снега.

Дальше было безумие, подогретое телевизионными каналами, чиновниками и самим экс-президентом Виктором Ющенко по "доктору Пи" — аферисту Андрею Слюсарчуку, который выдавал себя за нейрохирурга. И когда казалось, что все это ошибки дней минувших — через ТикТок и YouTube в смартфоны миллионов молодых ворвался Спартак Суббота.

Фото: из соцсетей

Человек без медицинского диплома, который выдавал себя за психотерапевта. Лицо, которое рассказывало, как работает на СБУ, а оказалось, что это не тот самый правоохранительный орган, а какая-то шарашкина контора с аббревиатурой "СБУ". И, наконец, господин, засветившийся на групповых фото официальной программы под эгидой первой леди Елены Зеленской.

Удар по сфере психического здоровья, к которой рядовой украинец и так относился несерьезно - просто безумный. Это тревожный симптом для страны, которую ежедневно травмирует изнурительная война, где растет число раненых, вдов и сирот. Где, наконец, нужно искоренить советский миф: "обратился к психологу/психиатру/невропатологу — это шизик, на котором стоит ставить крест".

Спартак Суббота - сказочник нового масштаба, где ложь сложно отделить от правды, если ты не обладаешь знанием "психологических" терминов. Поэтому продолжительное и тщательное расследование психолога Ильи Полуденного соскребло верхние слои краски, но оставило много вопросов.

В первую очередь - Спартака как психотерапевта крутило целое "Военное телевидение". А это вполне можно воспринимать как приглашение любому человеку с улицы, овладевшему алгоритмами соцсетей, идти и выдавать себя за военного психолога.

Второе, Спартак Суббота сумел пролезть в прайм-таймы украинских телеканалов и даже вести совместные проекты с такими узнаваемыми ведущими как Катерина Соляр с 24 канала.

А еще предприимчивый парень рассказал басню о своем несуществующем био Евгении Яновиче. Потому что знал, что Янович известный сценарист, известный шоумен и знает, как делать хайповые продукты.

Почему так случилось. Вменяемое объяснение, как аферисты попадают на телевидение и в ютуб дала Катерина Соляр. В интервью Алине Доротюк ведущая 24 канала признала, что телевидение военного времени это, по сути, проходной двор. Эфиров много, гостевых редакторов очень мало — поэтому выпусковые не читают биографии тех, кого потом титруют в качестве экспертов по чему-либо.

А вот другая популярная ведущая с 30-летним опытом на ТВ, Наталка Мосейчук, публично говорила, что в таких, как Спартак, не видит ничего плохого. И ее наоборот даже поражает, как молодой человек быстро набрал популярность и зарабатывает хорошие деньги.

Поэтому неудивительно, что отмываться после "культуры отмены" Спартак пошел именно к Наталке, где опытная звезда 1+1 пыталась отмыть его от "шакальих экспрессов" и "обесчеловечивания украинцев".

Праздник треша и угара начался с первого вопроса Мосейчук: Почему Спартак решил дать интервью именно ей. "Вы первые, кто на телевидении усомнился в правдивости обвинений в мой адрес", - ответил молодой блоггер.

Так что Наталья сравнивала его то с Шерлоком, то с Илоном Маском. А дальше заявила, что терпеть не может "партийных собраний" и вообще против "советчины".

Конечно, никаких дипломов и серьезных курсов Спартак Суббота за два часа так и не показал.

Но когда такие молодые люди ходят на эфиры к медийнице уровня Мосейчук, мы все понимаем, что мальчик не просто так. Это ресурс. И в процессе разговора эти двое даже намекнули на определенные политические силы, которые хотели заказать рекламу для аудитории поколения Z в соцсетях Спартака.

Мы увидим этого молодого легкого и брата одной крови с Арестовичем где-нибудь на поддержке партийных сил. Тем более движение "ЧЕСНО" дало очень интересное расследование, как Институт когнитивного мышления, где соучредителем был Спартак Суббота, работал с Вадимом Новинским, ОПЗЖ, Вадимом Столаром. А еще получили 5 миллионов гривен от "Слуги Народа".

Так что молодого парня Спартака Субботу мы увидим еще не один раз. Потому что слишком много в нашей стране толстосумов, которые захотят заказать рекламу у популярного блогера с незаурядным умением задурить мозги.

Что же делать, чтобы не попасть на крючок афериста?

Прежде всего – не верьте тем медиа, для которых ложь и обслуживание чужого интереса – норма.

Определите для себя, что вам важнее – успокоение под Анджелу Перл и Спартака Субботу или ваш разум.

Не стыдитесь спросить знакомого военного с фронта — что они думают о пророчествах того или иного "хорошего русского" или нового деда, который рассказывает, что 100% будем в Ялте пить крымское вино летом. Вопрос, лето какого года это будет.

Если вам хочется послушать гуру психологии с ТикТок — не стесняйтесь спросить реального психотерапевта, полезны ли такие советы.

Дальше – не верьте СМИ, где ведущая говорит, что я не журналист, я просто ведущая и люблю деньги. А еще подвергайте сомнению те СМИ, которые гонятся за количеством, но экономят на хороших редакторах.

Потому что, хуже всего в жизни - проснуться и понять, что тебя развели как котенка. Да еще и заработали на этом.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

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