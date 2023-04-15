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OPINION

Спартак Суббота — не болезнь, а симптом

Владимир Гевко
15 апреля, 2023 суббота
20:06
Мнение

Он просто один грибочек огромной разветвленной грибницы, которая вырастила уже много таких и еще вырастит непременно

Российский поэт, памятники которого наконец выветрились с украинских улиц, но творчество из украинских голов выветривается дольше, писал: "Ах, обмануть меня нетрудно - я сам обманиватся рад". А строки "Овцы мои, овцы, овцы и стада, кто же вас будет пасти, как меня не станет" злые языки приписывают Арестовичу, но это народная песня.

Не все понимают, что Суббота — не болезнь, а симптом. Он является абсолютным продуктом своего времени, в котором стало полноценной стратегией жизненного поведения. Он просто один грибочек огромной разветвленной грибницы, которая вырастила уже много таких и еще вырастит непременно.

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Удивительно, мы массово и экзальтированно возмущаемся, что человек выдавал себя за психолога и спал с клиентками, как у нас здесь под носом предприниматель, возглавлявший фирму по производству развлекательного контента, в модных синих очках три года выдавал себя за голову СБУ и в результате трахнул целую страну, провалив ее защиту и поспособствовав оккупации огромной части Юга. Освобождение которого уже обошлось в кучу жизней и еще обойдется. И никого это не беспокоит, по крайней мере массовых возмущений в соцсетях я что-то не заметил.

У нас здесь под носом предприниматель, возглавлявший фирму по производству развлекательного контента, в модных синих очках три года выдавал себя за главу СБУ и в результате трахнул целую страну, провалив ее защиту и поспособствовав оккупации огромной части Юга

И было бы лукавством надевать белое пальто и говорить, что остальное общество совсем не такое. Не привирает в резюме, не выбирает на аватарку один удачный кадр из десяти, даже часто такой, где уже сами на себя не похожи. Пох*р, да даже лучше. Это сладкое чувство побыть кем-то другим, мм.

И это мы еще не вспоминали шефа и по совместительству многолетнего кумпля нашего самозванца из СБУ, который его туда назначил и сам три года не очень хорошо справлялся с частью fake, пока make у него не начал более или менее получаться и это его и спасло. Хотя, предчувствую, что и по нему когда-нибудь выйдет расследование, такое, что шуба завернется от услышанного. И мир даже не сошелся на нем одном, потому что существует еще целая группа арахамий, которые материализовались в украинской политике неизвестно откуда и ловко шьют наряд для голого короля.

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Существует еще целая группа арахамий, которые материализовались в украинской политике неизвестно откуда и ловко шьют наряды для голого короля

Но дело не в самозванцах, а в среде людей, которые готовы очаровываться и охотно это делают. Не понимаю претензий к Арестовичу в контексте его вангований — к нему аудитория шла не как к военному эксперту, а как к медийным барбитуратам. Бахнуть что-нибудь успокоительное, уколоться и забиться и упасть на дно колодца(с).

Благодарные зрители и слушатели сами выращивают на своих плодородных грядках таких персонажей. И толкают их вперед по лестнице компетенции, да так, что они вынуждены переступать через несколько ступеней, потому что уже не в силах отвечать запросам аудитории и не в силах отказаться от лайков, просмотров и внимания. Кем должен быть Арестович, посты которого в марте массово забросали трусами женщины? Как должен был вести себя казак Гаврилюк, которого отбили от беркута, одели и на руках понесли в Верховную раду? Кричать — эй, меня же просто отпиз*ил беркут и фоткал голого на морозе. За что меня в депутаты? А Надежде Савченко даже не пришлось открывать рот и притворяться кем-то. Благодарные украинцы сами сделали все необходимое. Она просто молча сидела за решеткой в России и иногда писала что-то нейтральное на листочке и показывала сквозь решетку. А Спартак Суббота просто очень хотел отвечать тому человеку, которым его видели поклонники и сокращал путь напрямик.

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Беда в том, что инфантильный украинский социум, поврежденный плохим образованием, — огромная фабрика по выращиванию самозванцев

Беда в том, что инфантильный украинский социум, поврежденный плохим образованием, — огромная фабрика по выращиванию самозванцев. Самодостаточный закрытый цикл производства с плодородными почвами, системой обильного полива и та, с чудесными сортовыми семенами.

Запрос на магическое мышление рождает только волшебников, ибо кого он еще может порождать.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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