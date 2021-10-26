"Спартак" давал 8 млн евро: Экс-футболист сборной Украины заявил, что больше никогда не поедет в Россию

Об этом Федецкий рассказал в интервью каналу Прямая красная в YouTube.

По его словам, когда он играл за "Карпаты", получил предложение от "Спартака" и готов перейти в московский клуб.

"В моих услугах был заинтересован "Спартак". Давали 7 или 8 млн евро и мне хороший контракт. Поехал бы тогда в Москву? Тогда возможно так. Тогда были нормальные времена. Михалик поехал в "Локомотив", - сказал Федецкий.

В то же время он добавил, что после начала войны решил, что больше никогда не уедет в Россию.

"До войны были соседями. Сейчас никогда бы в жизни. И будем ли хорошо жить или плохо. Я больше никогда туда не поеду. И мой сын не поедет туда играть. Он это хорошо понимает. Когда заканчивался контракт с "Днепром" звонил агент по России и предлагал перейти в местный клуб. Предлагал контракт 2 млн евро в год плюс бонус за подпись. Я ответил, что меня это не интересует", - рассказал Федецкий.

36-летний Артем Федецкий завершил карьеру в 2019 году. Он выступал за "Карпаты", "Днепр", "Шахтер", "Арсенал", "Харьков" и немецкий "Дармштадт", защитник сыграл 53 матча и забил 2 гола за сборную Украины.