Спарринг-партнер Усика объяснил, почему ставка на "рубку" не спасет Джошуа в реванше

Об этом сообщает vRINGe.com.

По его словам, в реванше Джошуа сразу пойдет вперед и попытается решить судьбу поединка в стартовых раундах, однако это не принесет ему успеха.

"Думаю, на этот раз Джошуа обойдется без разведки, сразу же набросится на Александра и попытается воспользоваться своими преимуществами – антропометрией, мощностью и силой. Вопрос в другом. Хватит ли этого для того, чтобы побить Усика? И я вам отвечу: точно нет. Это вообще не вариант, поскольку Александр очень умен. Если Джошуа навяжет рубку "кость в кость", то именно ему достанется больше", - убежден Аллен.

Он добавил, что Джошуа вынужден будет рисковать и станет удобной мишенью для украинца.

"Не факт, что Джошуа есть что предложить Усику. Ему придется рисковать в реванше. А когда рискуешь, то становишься еще более удобной мишенью - он тогда будет и вовсе открыт для Усика, обладающего невероятным преимуществом в скорости и технике", - подчеркнул Аллен.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.