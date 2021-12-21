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Главная Спорт Спарринг-партнер Усика объяснил, почему ставка на "рубку" не спасет Джошуа в реванше

Спарринг-партнер Усика объяснил, почему ставка на "рубку" не спасет Джошуа в реванше

21 декабря, 2021 вторник
10:26
Спорт

Спарринг-партнер Александра Усика Дэвид Аллен заявил, что украинский боксер победит британца Энтони Джошуа во втором поединке

Об этом сообщает vRINGe.com.

По его словам, в реванше Джошуа сразу пойдет вперед и попытается решить судьбу поединка в стартовых раундах, однако это не принесет ему успеха.

"Думаю, на этот раз Джошуа обойдется без разведки, сразу же набросится на Александра и попытается воспользоваться своими преимуществами – антропометрией, мощностью и силой. Вопрос в другом. Хватит ли этого для того, чтобы побить Усика? И я вам отвечу: точно нет. Это вообще не вариант, поскольку Александр очень умен. Если Джошуа навяжет рубку "кость в кость", то именно ему достанется больше", - убежден Аллен.

Он добавил, что Джошуа вынужден будет рисковать и станет удобной мишенью для украинца.

"Не факт, что Джошуа есть что предложить Усику. Ему придется рисковать в реванше. А когда рискуешь, то становишься еще более удобной мишенью - он тогда будет и вовсе открыт для Усика, обладающего невероятным преимуществом в скорости и технике", - подчеркнул Аллен.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

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Бокс
Энтони Джошуа
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