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Спарринг-партнер Усика нокаутировал непобедимого украинского тяжеловеса

23 апреля, 2023 воскресенье
13:45
Спорт

Конголезец Мартин Баколе нокаутировал украинца Игоря Шевадзуцкого и нанес ему первое поражение в карьере

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 23 апреля в Жешуве (Польша) Шевадзуцкий побывал в нокдауне уже во втором раунде. Баколе обладал беспрекословным преимуществом и заставил рефери остановить поединок в третьем раунде и зафиксировать победу техническим нокаутом.

Для украинского тяжеловеса по кличке Халк это поражение стало первым в карьере.

Мартин Баколе в роли спарринг-партнера помогал готовиться к чемпионским боям украинцу Александру Усику и британцу Тайсону Фьюри. Конголезец утверждает, что во время одного из спаррингов нокаутировал Усика. Промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.

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