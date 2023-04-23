Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 23 апреля в Жешуве (Польша) Шевадзуцкий побывал в нокдауне уже во втором раунде. Баколе обладал беспрекословным преимуществом и заставил рефери остановить поединок в третьем раунде и зафиксировать победу техническим нокаутом.

Для украинского тяжеловеса по кличке Халк это поражение стало первым в карьере.

Мартин Баколе в роли спарринг-партнера помогал готовиться к чемпионским боям украинцу Александру Усику и британцу Тайсону Фьюри. Конголезец утверждает, что во время одного из спаррингов нокаутировал Усика. Промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.