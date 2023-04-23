Спарринг-партнер Усика нокаутировал непобедимого украинского тяжеловеса
Конголезец Мартин Баколе нокаутировал украинца Игоря Шевадзуцкого и нанес ему первое поражение в карьере
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В ночь на 23 апреля в Жешуве (Польша) Шевадзуцкий побывал в нокдауне уже во втором раунде. Баколе обладал беспрекословным преимуществом и заставил рефери остановить поединок в третьем раунде и зафиксировать победу техническим нокаутом.
Для украинского тяжеловеса по кличке Халк это поражение стало первым в карьере.
Мартин Баколе в роли спарринг-партнера помогал готовиться к чемпионским боям украинцу Александру Усику и британцу Тайсону Фьюри. Конголезец утверждает, что во время одного из спаррингов нокаутировал Усика. Промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.
- 21 марта стало известно, что Игорь Шевадзуцкий договорился о поединке с Мартином Баколе, который был спарринг-партнером Александра Усика и Тайсона Фьюри.
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