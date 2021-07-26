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Спарринг-партнер Джошуа назвал слабое место Усика

26 июля, 2021 понедельник
13:49
Спорт Александр Усик

Немецкий боксер Шокран Парвани, который помогает готовиться британцу Энтони Джошуа к поединку с Александром Усиком, назвал слабое место украинца

Об этом сообщает Sky Sports .

Парвани считает, что у Усика недостаточно силы, чтобы выдержать 12 раундов против Джошуа.

"У меня немного тот же стиль, что и у Усика. Я больше работаю ногами. Я ловкий парень, много двигаюсь. Усик тоже ловкий парень, но он не панчер. Я был на арене, когда он сражался с Марком Хуком. Он очень хорош, его IQ очень высокий, я его очень высоко оцениваю. Но главный недостаток - у него нет силы. В девятом (10-м или 11-м) раунде у него не будет силы драться, и Джошуа сломает его ", - сказал Шокран Парвани.

Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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Бокс
Энтони Джошуа
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