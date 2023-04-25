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SpaceX запустит ракету со 46 спутниками Starlink на орбиту

25 апреля, 2023 вторник
13:41
Наука Starlink

Во вторник, 25 апреля, компания SpaceX запустит Falcon 9 с 46 спутниками Starlink на орбиту.

Об этом информируют на сайте компании .

В 16:30 по Киеву SpaceX запустит ракетоноситель со 46 спутниками Starlink на низкую околоземную орбиту. Пуск состоится из космического стартового комплекса 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберга в Калифорнии.

После отделения первая ступень Falcon 9 приземлится на беспилотник, расположенный в Тихом океане.

Ракета-носитель первой ступени, поддерживающая эту миссию, ранее запускала Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, Transporter-4, Transporter-5, Globalstar FM15, ISI EROS C-3 и три миссии. Starlink.

Трансляция начнется примерно за пять минут до старта.

Если факторы помешают это сделать, резервная возможность будет в среду, 26 апреля.

  • Напомним, компания Илона Маска SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что спутниковый интернет Starlink, обеспечивавший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
  • Американский астронавт Скотт Келли призвал Илона Маска вернуть ВСУ полный доступ к Starlink. Бизнесмен отказал в просьбе и оправдал это тем, что "не допустит эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".
  • 1 февраля два астронавта NASA в прямом эфире вышли в открытый космос . Это было вторично в 2023 году.
  • В 2023 году Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что американское правительство провело ряд разговоров с владельцем SpaceX Илоном Маском по использованию спутникового интернета Starlink в Украине.
  • 27 февраля космонавты из США, России и Объединенных Арабских Эмиратов улетели на Международную космическую станцию. Новый экипаж доставит ракета Falcon 9
  • 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов в Международную космическую станцию.
  • В ночь на 15 марта грузовой корабль Cargo Dragon отправился в Международную космическую станцию.
  • В ночь на 30 марта американская компания SpaceX запустила на орбиту еще одну партию с 56 интернет-спутниками системы Starlink.
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