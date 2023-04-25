SpaceX запустит ракету со 46 спутниками Starlink на орбиту
Во вторник, 25 апреля, компания SpaceX запустит Falcon 9 с 46 спутниками Starlink на орбиту.
Об этом информируют на сайте компании .
В 16:30 по Киеву SpaceX запустит ракетоноситель со 46 спутниками Starlink на низкую околоземную орбиту. Пуск состоится из космического стартового комплекса 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберга в Калифорнии.
После отделения первая ступень Falcon 9 приземлится на беспилотник, расположенный в Тихом океане.
Ракета-носитель первой ступени, поддерживающая эту миссию, ранее запускала Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, Transporter-4, Transporter-5, Globalstar FM15, ISI EROS C-3 и три миссии. Starlink.
Трансляция начнется примерно за пять минут до старта.
Если факторы помешают это сделать, резервная возможность будет в среду, 26 апреля.
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