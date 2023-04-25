SpaceX запустит ракету со 46 спутниками Starlink на орбиту

Об этом информируют на сайте компании .

В 16:30 по Киеву SpaceX запустит ракетоноситель со 46 спутниками Starlink на низкую околоземную орбиту. Пуск состоится из космического стартового комплекса 4 East (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберга в Калифорнии.

После отделения первая ступень Falcon 9 приземлится на беспилотник, расположенный в Тихом океане.

Ракета-носитель первой ступени, поддерживающая эту миссию, ранее запускала Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, IXPE, Transporter-4, Transporter-5, Globalstar FM15, ISI EROS C-3 и три миссии. Starlink.

Трансляция начнется примерно за пять минут до старта.

Если факторы помешают это сделать, резервная возможность будет в среду, 26 апреля.